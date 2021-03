Legionist lahkunud ekskoondislane asus JK Volta noortetööjuhiks

Eesti jalgpalli meistrivõistluste teises liigas mängiv Põhja-Tallinna JK Volta teatab, et nendega liitus endine Eesti koondise jalgpallur Andrei Sidorenkov, kes asub tööle noortetööjuhi ja noortetreenerina.

2020. aasta hooajal Premium liigas seitsmenda koha pälvinud Tallinna JK Legioni ridades 22 mängus kaasa teinud 37-aastane Sidorenkov on karjääri jooksul Eesti klubidest esindanud pikemalt FC Florat, Sillamäe Kalevit, Nõmme Kaljut ja Legioni. Kokku on ta osalenud 279 Premium liiga mängus, kus löönud 29 väravat. Lisaks on ta mänginud Taani, Valgevene ja Norra klubides. Eesti koondist esindas Sidorenkov 23 ametlikus kohtumises, kirjutab Soccernet.ee.

"Loodan oma rahvusvahelise kogemuse tuua Põhja-Tallinna noorteni ja tõsta JK Volta noortetöö kvaliteeti. Enne JK Voltaga liitumist tutvusin klubiga põhjalikult ning on hea meel, et siin on hea vundament, mille pealt noortetööd uuele tasemele viia," ütles Sidorenkov klubi teates.