Levadia kapten: eesmärk on võita kõik, mis võita annab

Möödunud hooaja kolmandana lõpetanud FCI Levadia rihib tänavu kindlasti karikavõitu, sest see aitab kindlustada pääsu eurosarja. Kolmapäeval tehti selle tarbeks esimene samm, kui alistati Maardu Linnameeskond, kuigi kergelt see võit ei tulnud. Levadia domineeris suurelt, kuid pall lendas esimest korda väravasse alles avapoolaja lõpuminutil Strahinja Krstevski tabamusest.

"Ütleme ausalt: ei ole vahet, kas nad kaitsevad väljakumängijatena üheksakesi või kümnekesi, nii või naa mängivad nad kaitsest hästi madalalt, nii või naa on raske neid lahti murda," rääkis ERR-ile Levadia kapten Brent Lepistu. "Üldises plaanis oli pallivaldamine meie oma, suutsime momente tekitada, lihtalt natuke kvaliteetsemalt peame lõpetama. Eesmärk on võita kõik, mis võita annab."

Teist korda oldi täpsed 50. minutil Zakaria Beglarišvili penaltist. Ja kuigi võimalusi oli veel, leppis Levadia seekord 2:0 võiduga, sellest poolfinaali pääsemiseks piisas.

"Arenemisruumi on," tõdes Levadia peatreener Vladimir Vassiljev. "Pole kolm nädalat üldse mänge pidanud, kolm kuud ilma ametlike mängudeta. On näha, et meestel on kokkumängust natukene puudu. Tegelikult mängisime taktikaliselt enam-vähem seda, mida tahtsime mängida, kuigi tahaks võib-olla natukene rohkem panna mängijaid aru saama meie printsiipidest. Oli natuke närviline mäng, aga üldkokkuvõttes 2:0 võit ja läheme edasi."

Premium liiga loodab mängudega lõpuks alustada sel nädalavahetusel.