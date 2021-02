Rene Zahkna: pühendan selle punkti oma tüdrukule Merilile

Zahkna eksis tiirudes kaks korda - teises ja kolmandas tiirus. "Esimene tiir - kiire null, ei midagi müstilist minu puhul. Teine ring oli jõhker tuul, aga kuna pealelaskmises sai erinevaid situatsioone läbi mängida, siis sain aru, et ega see tuul seda tihedust nii väga ei mõjuta, aga lükkab relva, pead lihasega vastu hoidma," lausus ta ETV-le.

"Esimene lask läks mööda, aga kogusin ennast. Püsti oli viimane lask lihtsalt siin - peas," mõtles Zahkna siiski seda, et märk ei langenud kiirustamise tõttu. "Fookus läks juba rajale."

"Viimases tiirus sain hea püstiasendi, seal ei olnud mingit varianti - tulgu kas või tormituul, ei olnud varianti, et mööda lasen. Laskmine päästis, info liikus rajal, teadsin kogu aeg, kus olen."

Suusarajal kulges eestlase sõit raskelt. "Inimesel on uskumatu tahtejõud ja te ei kujuta ette, kuidas ma tahtsin, et see sõit saaks varem läbi. Neljas ring läks nii raskeks, aga viimane ring oli küll selline, et haamer tuli ja sekundid hakkasid jooksma. Kaotust kogunes ja kogunes."

"Nii palju on suvel ja sügisel ohverdatud aega ja energiat. Pühendaksin selle punkti oma tüdrukule Merilile. Valentinipäeva puhul on seda paslik teha ja saadan tervitused Amsterdami, käib seal koolis."

Zahknal oligi eesmärk jõuda 40 hulka. "See oli miinimum. Enne MM-i teadsin, et 90 protsenti [laskmistäpsus] - hooaja keskmine oli natuke madalam, aga kui siin end ületada, siis see on kordaläinud MM. Täna tähendaski, et kaks trahvi võis lasta. Kolm oleks juba kehva olnud."