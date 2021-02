Läti korraldab jäähoki MM-i üksi

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) otsustas, et tänavused meeste maailmameistrivõistlused peetakse täies mahus Lätis.

Algselt pidanuks MM-i koos võõrustama Läti ja Valgevene, aga poliitiliste rahutuste ja sponsorite vastuseisu tõttu otsustati korraldusõigus viimaselt ära võtta.

IIHF kaalus veel võimalusi viia osa turniirist üle kas Taani või Slovakkiasse, aga lõpuks otsustati kõik mängud viia läbi ühes riigis.

"Tahaksin tänada meie Taani ja Slovakkia liikmeid valimisoleku eest võtta nii lühikese etteteatamisajaga enda kanda MM-i võõrustajakohustusi," kommenteeris IIHF-i president Rene Fasel avalduses.

"Kuid kokkuvõttes usub nõukogu, et terve turniiri pidamine ühes riigis võimaldab meil olla paindlik. Me leiame mullikontseptsiooni kasutades kulutõhusaid lahendusi, aga samuti anname fännidele võimaluse tulla turniirile, kui see peaks olema ohutu."

Kogu 21. maist 6. juunini toimuv turniir peetakse Riias kahel hokiareenil ning kõik 16 meeskonda majutatakse samasse hotelli.

Korralduskomitee on teatanud, et kui Läti valitsus peaks koroonapiiranguid lõdvendama, siis on nad järgneva kolme päeva jooksul valmis piletimüüki alustama.