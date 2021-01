Bundesliga viimane Schalke palkas 37-aastase resultatiivse ründaja

Praeguseks 37-aastane Huntelaar kuulus Schalkesse ka aastatel 2010-2017 ning esindas meeskonda kõigi sarjade peale 240 korda ja lõi 126 väravat.

Viimased kolm ja pool hooaega on endine Hollandi koondislane mänginud Amsterdami Ajaxi ridades ja tema skooritegija võimed pole sugugi kahanenud: sel hooajal on ta 11 liigamänguga löönud seitse tabamust.

"Me peame mänge võitma ja väravaid lööma, et tabelis tõusta," lausus Schalke legend lepingu sõlmimise järel lihtsa tõe. "Ma tahan anda oma osa, et klubi jääks püsima."

Eesmärk pole kerge, sest 16. vooru järel lahutab Schalket kindlast püsimajäämise kohast seitse punkti ehk täpselt sama palju, kui neid meeskonnale senise hooaja jooksul kogunenud on.

Lisaks Huntelaarile on meeskond talvise üleminekuteakna ajal täienenud ka seni Londoni Arsenali esindanud bosnialase Sead Kolašinaciga, kes varem samuti mitmeid aastaid Schalket esindanud.