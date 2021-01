Rene Zahkna: ikkagi tuleb enda sisetunnet ka jälgida

Reedel jätkuvas laskesuusatamise MK-sarjas tulevad Eesti koondislastest naiste sprindis starti Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas, Regina Oja ja Kadri Lehtla. Meestest esindavad Eesti koondist Rene Zahkna, Raido Ränkel ja õnnestunud Eesti meistrivõistlustega endale koha välja võidelnud Robert Heldna. Neist Zahkna jättis detsembris viimase MK-etapi väsimusele viidates vahele, ent püüab nüüd erinevalt eelmise trimestri algusest rohkem treenida enesetunde põhjal.

"See tähendab lihtsalt enesetunde järgi rahulikku treenimist. Olin selle natuke kõrvale pannud enne esimesi MK-etappe. Lihtsalt selle entusiasmi pealt, et MK-sari on nii lähedal, lükkasin natuke enda enesetunnet tagaplaanile ja tegin lihtsalt nii nagu plaanis kirjas. Natuke tuleb ikka enda sisetunnet ka jälgida," rääkis Zahkna intervjuus ERR-ile.

MK-sarja üldliidritena lähevad Oberhofi etappidele vastu naistest Marte Olsbu Röiseland ja meestest Johannes Thingnes Bö. ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel jälgitavad otseülekanded Oberhofist on eetris kell 12.30 ja 15.15.