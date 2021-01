Puhtalt lasknud Tomingas: viimasest tiirust väljusin nägu naerul

"See 0+0 oli minu jaoks väga suur üllatus, sest viimastes trennides - nagu viimasel ajal ikka - olen lasknud väga palju trahve," rääkis Tomingas pärast võistlust ERR-ile. "Eks on päris kõvasti emotsioonid katuse all kokku löönud, ei ole väga rõõmsalt trennidest ära läinud. See, et nüüd 0+0 lasin... viimasest tiirust läksin küll nägu naerul välja."

"Trennides on paratamatult pea laiali otsas ja nii need trahvid kipuvad tulema. Kui ma suudan ennast kokku võtta, siis tulemused on näidanud, et mõnikord õnnestub ka 0+0 ära teha," sõnas Tomingas.

Laskesuusatamise MK-sari on praegu talvepuhkusel. Viimane võistlus Hochfilzenis lõppes 20. detsembril, taas tullakse lumele Oberhofis järgmisel nädalavahetusel.

"Olen ennast hästi tundnud ja saanud kodus igasuguseid asju teha, võib-olla vaimule puhkust anda. Aga kahjuks ei suuda ma ikka paljudele asjadele ei öelda ja olen võib-olla natuke jälle üle pingutanud. Siin kodus on ikka palju muid asju teha, trenn jääb võib-olla teisejärguliseks. Tagantjärele mõeldes oleks võinud ehk rohkem trennile keskenduda," mõtiskles Tomingas.

Meeste konkurentsis tegi parima tulemuse Vytautas Strolia, kes läbis mõlemad lasketiirud nulliga ning sai kirja aja 25.46,6. Stroliale järgnesid leeduka kaasmaalased Tomas Kaukenas (1; +28,9) ja Karol Dombrovski (1; +33,4).

Eesti M-22 vanuseklassi meistriks tulnud Kristo Siimer tegi kummaski tiirus ühe möödalasu ja sai kirja üldarvestuse neljanda tulemuse (+44,8). Talle järgnesid samuti M-22 kategoorias osalenud Robert Heldna (1; +1.10,4) ning täiskasvanute meistriks kroonitud Raido Ränkel (4; +1.12,5).

"Võrreldes MK-ga oli hoopis teine minek," rääkis Siimer. "Siin ma jaksasin põhimõtteliselt terve aeg lahmida, jõudsin tihedust üleval hoida ja ei tulnud sellist rammestust, nagu on varasemalt MK-del tulnud."

"Minek oli kindlasti parem kui ta oli novembris Idres," oli rõõmsameelne ka Heldna. "Tegelikult ei olnud kõige parem tunne, olen vahepealse aja jooksul kodus olles end isegi paremini tundnud. Mul on siiski hea meel, et sain siin kokku panna konkurentsivõimelise võistluse."