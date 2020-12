Koroonakriis on OM-piletit jahtiva epeenaiskonna seisu segasemaks muutnud

Epeevehklemises jäid uue hooaja alguse etapid koroonaviiruse tõttu ära. Nüüd on Rahvusvaheline Vehklemisliit teatanud, et uuesti üritatakse võistluskarusselliga alustada 12. veebruaril.

Novembri lõpus jäi Eesti epeenaiskonnal ära Tallinna Mõõga MK-etapp. Seejärel tühistati koroonaviiruse tõttu ka järgnevad selle aasta lõpu ning uue aasta jaanuari rahvusvahelised võistlused. Sel nädalal andis FIE naiskonnale teada, et MK-sarjaga tehakse algust 12. veebruaril.

"Võistluskarusselli tahetakse alustada veebruari keskel Barcelonaga, aga minu meelest on see küll natukene ennatlik. Ma ei usu, et praegu see viirus taanduma hakkab," sõnas ERR-ile epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma intervjuus ERR-ile.

Samuti on nüüd kalendris kirjas 19.-21. märtsini Hiinas toimuv etapp, mis oleks ühtlasi Eesti epeenaiskonnale ka otsustavaks olümpiakvalifikatsiooni turniiriks. Võistlus toimub, kui kõik riigid saavad turvaliselt osaleda.

"Nad soovivad seda mullis teha, aga see mullis tegemine on ka selline... see on viimane MK-etapp, kus jagatakse punktid [olümpiale pääsemiseks]. Kui nad teevad seda mullis, siis need kes juba olümpiale said - kas nad tahavad riskida oma tervisega? Võib-olla nad ei tulegi kohale. Ja need, kes kindlasti olümpiale ei pääse, ei tule võib-olla samamoodi kohale ja kas see siis ongi enam MK-etapp?" mõtiskles Kaaberma.

Et maailma tervislikku seisu ei oska keegi praegu ennustada, siis pole epeenaiskonnal teha muud kui harjutada ja oodata. Sügisel jagati välja kodused tiitlid ja kaks korda kuus on koondis teinud Eestis ühislaagreid.

"Siht on ennast vormis hoida ja veel natukene paremaks teha. Kas see õnnestub - eks see paistab, kui pärast rahvusvahelised võistlused tulevad," sõnas Kaaberma.

Jaanuari alguses harjutab epeenaiskond üheskoos Käärikul.