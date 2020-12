Lamadestiirus ühe möödalasu teinud Tiril Eckhoff lasi püsti veatult ja võitis etapi 7,6-sekundilise eduga koondisekaaslase, ilma ühegi eksimuseta tiirud läbinud Ingrid Landmark Tandrevoldi ees. Kolmas oli Marte Olsbu Röiseland (1; +24,6).

Vaid 0,5-sekundilise kaotusega jäi pjedestaalilt esimesena välja sakslanna Franziska Preuss, Elvira Öberg kaotas viiendana 27,4 sekundit ja tema õde Hanna 29,4. Kõik kolm tegid ühe möödalasu.

Tuuli Tomingas eksis lamadestiirus ühel lasul ja teenis Eesti parimana 16. koha, kaotust Eckhoffile kogunes finišis 1.03,3. Suusaaja arvestuses oli Tomingas 25.

Kadri Lehtla läbis lasketiirud veatult, kuid kaotas siiski 2.18,2 ja sai 66. koha. Regina Oja (2; +2.29,1) oli 71.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 106 naist, nende seas ka neli eestlannat: teisena läheb rajale Regina Oja, Johanna Talihärm stardib numbriga 55, Tuuli Tomingas kannab stardinumbrit 66 ja Kadri Lehtla pääseb rajale eelviimase naisena.

Sellest hooajast on parim tulemus ette näidata Tomingal, kes sai hooaja avaetapil Kontiolahtis sprindis seitsmenda koha.

Sel hooajal on sprinti sõidetud juba kolmel korral, neist kahel esimesel korral oli võidukas rootslanna Hanna Öberg, eelmisel nädalal sai aga Hochfilzenis karjääri esimese MK-etapivõidu valgevenelanna Dzinara Alimbekava. Sprindiarvestuses on esikohal norralanna Marte Olsbu Röiseland, kes on ka selle distantsi valitsev maailmameister, ühtlasi on Röiseland MK-sarja üldliider.

Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.