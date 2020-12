Võrkpalli EM toimub lisaks Tallinnale Tamperes, Ostravas ja kolmes Poola linnas

2021. aasta sügisel ehk täpselt üheksa kuu pärast (2. kuni 19. september) toimuvat turniiri võõrustavad lisaks Tallinnale Tampere (Soome), Ostrava (Tšehhi), Gdansk, Krakow ja Katowice (Poola). Tallinnas peetakse selle alagrupi mängud, kuhu Eesti paigutatakse, vahendab Võrkpall24.ee.

Kuna EM-il osalevate riikide arvu suurendati mullu 16-lt 24-le, siis kuulub igasse alagruppi varasema nelja võistkonna asemel kuus meeskonda. Eesti koondislased saavad seega EM-finaalturniiril mängida viis kohtumist kodupubliku ees.

EM-ile on koha taganud lisaks neljale korraldajamaale eelmise EM-i tulemuste põhjal Serbia, Sloveenia, Prantsusmaa, Venemaa, Itaalia, Ukraina, Saksamaa ja Belgia. Valikturniiri kaudu on teeninud koha Läti. Selgumata on seega veel 11 finaalturniiril osalejat. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peetakse valikturniirimängud jaanuaris.