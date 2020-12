Brexiti mõju: uued Heinad, Käidid ja Paskotšid peavad Inglismaale minekuga ootama

Kuivõrd Brexiti üleminekuperiood saab 31. detsembriga läbi, siis hakkavad uuest aastast kehtima olulised piirangud. See tähendab, et järgmised Karl Jakob Heinad, Mattias Käidid ja Maksim Paskotšid enam nii noorena Inglismaale jalgpalliharidust omandama minna ei saa.

FIFA reglemendi kohaselt võivad jalgpallurid välismaa akadeemiatega liituda juba 16-aastaselt, nagu on viimase paari aasta jooksul teinud näiteks Hein, Oliver Jürgens või Aleksandr Šapovalov. Eesti noortekoondislane Maksim Paskotši siirdus FC Florast Tottenham Hotspuri akadeemiasse 17-aastaselt - sama vanalt liitus aastate eest Fulhamiga ka Mattias Käit -, aga alates järgmisest üleminekuaknast on see võimatu, kirjutab Soccernet.ee.

Esiteks peab jalgpalluri üleminek üldse kvalifitseeruma, sest kehtima hakkab omamoodi punktisüsteem. Punkte teenitakse koondise- ja klubimängude eest. Samuti loevad klubi ja liiga kvaliteet. Naiste puhul on lahendus sarnane, aga arvesse ei võeta mänge noortekoondistes ja klubi edu eurosarjades.

BBC andmetel peab mängija väärtus olema vähemalt 15 punkti ning siis võib üleminek toimuda. Samas ei tohi Inglismaa klubid sõlmida lepinguid alaealiste jalgpalluritega, ega ka U-21 vanuseklassi mängijatega priisata, sest esimese üleminekuakna jooksul on lubatud soetada kolm sellist mängijat ja hiljem kuus.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.