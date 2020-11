Cagliari kangelane murrab rekordeid ja vastaseid, Klavan pingil

Laupäeva õhtul oli üheks peategelaseks 28-aastane brasiillane Joao Pedro, kes on Cagliaris kerkinud juba tõeliseks staariks. 2014. aastal Portugalist Sardiiniasse kolinud ründemängija on nüüdseks jõudnud klubi punasinist särki kanda täpselt 200 mängus ning selle ajaga löönud 61 väravat, vahendab Soccernet.ee.

Tänavune hooaeg on endisel Neymari klubikaaslasel õnnestunud eriti hästi, kuna nüüdseks on ta löönud värava viies järjestikuses matšis. Kusjuures Sardiinias on varem hooaja esimese seitsme mänguga nii mitmes kohtumises skoori teinud vaid 1969. aastal Ballon d'Ori valimisel teiseks tulnud Luigi Riva.

