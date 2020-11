Käsipallikoondise kapten: me ei lase pead norgu, võime päris uhked olla

Avapoolajal osutas Eesti Rio olümpiapronksile südikat vastupanu ja pausile mindi 12:13 kaotusseisus. Teisel poolajal läks Saksamaa aga oma teed. Neli päeva tagasi kaotati valikturniiri avamängus 28:31 Austriale.

"Ma arvan, et emotsioonid on lõppkokkuvõttes positiivsed, sest mängisime kahe mängu kokkuvõttes 90 minutit päris head käsipalli," rääkis koondise kapten Martin Johannson ERR-ile. "Teisel poolajal pani Saksamaa muidugi väga lihtsalt oma paremuse maksma, aga ma ei lase pead norgu ja võime päris uhked olla."

"Oleme saanud rööbastele, on vähem ärakukkumisi ja rünnakud on suures jaos mõtestatud, ei teki erilisi mõõnasid, nagu on varem ette tulnud. Teisel poolajal jooksime täna vastu seina, aga ei ütle ka, et esimesel poolajal hüppasime üle oma varju," lisas Johannson.

"Kuna Austria mäng kripeldab rohkem, ütlen, et tänane oli ehk paremgi. Esimesed 30 minutit - super," tunnustas kapten meeskonnakaaslasi.