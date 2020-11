Zenjov lõi Kasahstanis Dmitrijevi klubile kaks väravat

Kui viimasel ajal on resultatiivses hoos olnud Okžetpesi poolkaitsja Dmitrijev, siis kolmapäeval tõmbas koduplatsil pikema kõrre Karagandõ Šahtjori ründaja Zenjov, vahendab Soccernet.ee. Okžetpes läks küll avapoolaja lõpus juhtima, kuid vaheajalt naastes algas Zenjovi pidu.

Nii 49. kui 57. minuti väravad sündisid just peaga ja 2:1 seisuga kohtumine lõppeski. Kui Zenjov jäi platsile lõpuvileni, siis Dmitrijev vahetati puhkama 61. minutil.

Meistritiitli saatus on Kasahstanis juba sama hästi kui selge ja selle võidab tänavu ilmselt Almatõ Kairat, kel 17 vooruga kirjas juba 44 punkti. Šahtjor tõusis võiduga 20 punkti peale ja viiendaks, aga teisest positsioonist lahutab neid üheksa punkti ja üks kohtumine on ka varuks. Okžetpes on 16 vooruga teeninud 11 punkti ja on 12 meeskonna konkurentsis 11. real, aga kümnendal positsioonil asuv Aktau on samadel punktidel.