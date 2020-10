Sorga klubi on heas hoos, eestlane lõi napilt mööda

Sorga alustas mängu pingilt ja sekkus väljakule 62. minutil. Kolm minutit hiljem teenis eestlane kollase kaardi, kuid 87. minutil oli tal ka hea šanss D.C. Unitedi edu suurendada - löök läks siiski pisut tagumisest postist mööda (videos alates 5.42).

Kui tervikuna pole D.C. Unitedi tänavune hooaeg just ülemäära edukalt kulgenud, siis hetkel on meeskond võitnud kolm mängu järjest. Idakonverentsis annab see 14 meeskonna konkurentsis 12. koha.

Kaheksandikfinaali pääseb konverentsi kümme paremat ja hetkel kümnendal positsioonil asuval Miami Interil on seejuures sarnaselt D.C. Unitedi 21 punkti. Hooaja viienda kaotuse saanud Columbus Crew asub kolmandal kohal.

Järgmisena läheb D.C. United esmaspäeval, 2. novembril võõrsil vastamisi New England Revolutioniga, kes asub idakonverentsi tabelis 29 punktiga seitsmendal positsioonil.