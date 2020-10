Sorga klubi peatreeneri kümneaastane ametiperiood sai otsa

43-aastane ameeriklane veetis Unitedis mängijana 11 hooaega ja võitis klubiga kaheksa trofeed ning asus 2010. aastal peatreeneriks.

"See on õige liigutus. Klubi vajab värsket verd ning nii klubi kui ka minu jaoks on õige hetk liikuda eemale," kommenteeris Olsen pressiteate vahendusel.

Kauaaegne peatreener ei pruugi klubist siiski lahkuda, vaid talle loodetakse leida mõni teine ametikoht. Ajutiselt saab meeskonna juhendajaks senine abitreener Chad Ashton, aga klubi alustab uue peatreeneri otsinguid.

Kui Olsen suutis eelmisest kuuest hooajast viiel viia D.C. Unitedi play-off'i, siis tänavu on 16 mängust võidetud vaid kaks ja sellega ollakse idakonverentsis viimasel kohal.