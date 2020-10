Milan pääses ülipika penaltiseeria järel Euroopa liiga alagrupiturniirile

Alates 8. märtsist kõigi sarjade peale kaotuseta püsinud Milan oli lisaajal 1:2 kaotusseisus, kuni Rio Ave kaitsja Toni Borekovic mängis lisaaja viimasel minutil oma karistusalas käega ja Hakan Calhanoglu viigistas penaltist.

Järgnenud penaltiseerias realiseerisid mõlemad võistkonnad oma seitse esimest lööki, järgnenud kümnest penaltist ületasid väravajoone aga vaid kolm. Eksisid nii väravavahid Pawel Kieszek kui Gianluigi Donnarumma, Milani otsustava löögiga sahistas võrku taanlane Simon Kjaer.

"See on maagiline õhtu. Meie jaoks oleks olnud suur pettumus, kui me poleks sellest ringist edasi pääsenud. See võit annab meile jõudu edasi töötada ja võitmist jätkata," sõnas matši järel Milani peatreener Stefano Piolo.

Suure võidu võttis Tottenham Hotspur, kes oli koduväljakul koguni 7:2 üle Haifa Maccabist. Kolme väravaga kostitas külalisi Harry Kane, kaks lisas Giovani Lo Celso ning ühel korral olid täpsed nii Lucas Moura kui Dele Alli.

Suurematest klubidest jäid alagrupiturniiri ukse taha Kopenhaagen, kes kaotas 0:1 Rijekale, 1:2 Glasgow Rangersile alla jäänud Galatasaray ja Austria klubile Linz 1:4 kaotanud Sporting.

Sarnaselt FC Florale oli neljapäeval võimalus ajalugu teha ka Fääri saarte klubil Klaksvikil, kuid ka nemad kaotasid tulemusega 1:3 Iirimaa võistkonnale Dundalk. Iirimaa jalgpalliklubi pääses Euroopa liiga alagrupiturniirile kolmandat korda, esimesena sai sellega 2011. aastal hakkama Shamrock Rovers, Dundalk kordas nende saavutust viis aastat hiljem.