Venelased apelleerivad geeniveale ja loodavad Sotši olümpiakulla päästa

Tänavu veebruaris määrati Vancouveri olümpiavõitjale kahe aasta pikkune võistluskeeld ja kõik tema 2013/2014 hooaja tulemused tühistati, kuna perioodil jaanuarist 2010 kuni veebruarini 2014 esines tema bioloogilises passis ebakõlasid.

Sellega kaotaks Venemaa teatemeeskond Sotši olümpiamängude kuldmedali, sest sinna kuulus ka teist vahetust sõitnud Ustjugov ning kullale tõuseks hoopis Saksamaa.

Praeguseks on Ustjugovi juhtum edasi kaevatud rahvusvahelisse spordikohtusse, kus venelased loodavad abi teadlaste uuringust.

"Ilmnes, et kolmel hemoglobiinitaseme mõistes kõige olulisemal geenil on haruldased mutatsioonid, mis põhjustavad kõrget hemoglobiini taset," kommenteeris Engelhardti molekulaarbioloogia instituudi juht Aleksandr Makarov.

Makarovi sõnul näitavad kogutud andmed seda, et dopingukaristuse võib vaidlustada ja juristid kasutavad seda spordikohtus.

Teadlaste tööd on juba tänanud ka Vladimir Putin. "Aitäh, et aitate meie sportlasi. Abi tuleb väga õigel ajal," kommenteeris Venemaa president. "Ma arvan, et see on selles küsimuses väga tugev argument."

Praeguseks tippspordiga lõpetanud Ustjugov võitis 2010. aasta Vancouveri olümpial meeste ühisstardist sõidu ja teenis 2011. aasta Hantõ-Mansiiski MM-il samal alal hõbeda ja hõbeda ka teatesõidus. MK-sarjast on tal kaks etapivõitu.