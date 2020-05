Ibrahimovic võib juba suvel Rootsi kõrgliigasse naasta

Aastatel 2006-2009 ja 2010-2012 Milanis elanud Ibrahimovic kolis tänavu aasta talvel tagasi Itaaliasse, kuid naasis juba märtsis oma kodumaale. Rootsis kasutas ta võimalust ennast vormis hoida Hammarby ridades, millesse ta kaasomanikuna investeeris mullu novembris, kirjutab Soccernet.ee.

Jannuaris Milaniga liitunud Rootsi ründemängija sõlmis klubiga lühiajalise lepingu, mis tähendab, et juba suvel saab temast vabaagent. Ibrahimovic on tunnistanud, et pole kindel, kus ta järgmisel hooajal mängib, kuid Hammarby spordidirektor usub, et suudavad teda kodumaal hoida.