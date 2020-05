Martin Reim: Levadialt võib oodata kõike, püüame vältida suuri languseid

"Treeningu ajal on väga hea kontrollida mängijate liikumist ja panna nad eraldi tsooni," kirjeldas FCI Levadia peatreener Martin Reim intervjuus ERR-ile, kuidas on uute reeglite järgi treeninguid pidada. "Pigem kõike seda, mis on enne ja pärast trenni ning muus elus, on raske kontrollida. Eriti võistkonnaaladele on see päris suur katsumus, sest sa ei tohi teregi nii öelda nagu sportlasena harjunud oled. Seda peab kogu aeg neile meelde tuletama ja silma peal hoidma."

Reimi sõnul on sportlastel mängulises plaanis kindlasti väga suur auk. "Eks me näeme seda esimese nädala jooksul täpsemalt, aga see on loomulik," kinnitas Reim. "Kuni märtsi alguseni tegime kolm kuud treeninguid selle sihiga, et märtsi alguses hakkab hooaeg pihta. Nüüd on sellest kaks kuud möödas. See ei ole võimalik, et hoiad kogu aeg samamoodi treeningkoormust ja taset. Eks seal on kindlasti mingi tagasilöök. Mul ei ole sellist kogemust, et täna teada, mis olukord praegu täpselt on. Vaatame ja jälgime ning loodame võimalikult kiirelt saada heasse vormi."

Viimase kahe kuu jooksul täitsid sportlased Reimi sõnul kenasti treeningplaani. Harjutati nii individuaalselt kui ka kõik koos videokõne vahendusel. "Tegutsesime nii nagu muu maailm. Püüdsime hoida taset ja koormust, et täitsa vormist välja ei läheks ja nüüd, kui saab muru peal saapa ja jalgpalliga mõne söödu lükata, siis võib-olla on poistel jälle natuke lõbusam," ütles Reim, kelle sõnul tulevad meeskonna jaoks esimesed kuud kindlasti pigem heitlikud.

"Võib oodata kõike - heast mängust kuni väga halvani. Selleks peab valmis olema ja püüdma vältida suuri languseid," jätkas Reim. "Kõik oleneb ka sellest, millal hooaeg pihta hakkab. Tänasel päeval valmistume selle järgi, et kuupäevaks on umbes 20. mai, aga see võib olla ka 1. juuni, mine tea. Treeneri jaoks on see päris hea väljakutse, kuhu mängulist vormi täpselt timmida. See peab olema kuskil vahepeal. Osadel võistkondadel on kindlasti keerulisem see hooaeg, kui teistel."