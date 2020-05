Brent Lepistu: näeme sel hooajal emotsionaalset jalgpalli

Lepistu usub, et ta on füüsiliselt heas vormis ning on suutnud vahepealseid nädalaid hästi realiseerida. "Mul on uus meeskond ja ma pidin vaimselt iseendaga korrektuure tegema, kuna Floras olin ma ikkagi kapten. Ma arvan, et mulle oli vahepealne periood väga heaks ajaks ennast ette valmistada loodetavasti algavaks uueks hooajaks," rääkis Lepistu intervjuus ERR-ile.

Levadia mängija tunnistas, et isegi pigem nautis koroonaviiruse pandeemia tõttu karantiinis veedetud aega. "Mul oli palju aega iseendale ja otsisin erinevaid võimalusi, kuidas end paremasse vormi viia nii vaimselt kui füüsiliselt," jätkas Lepistu. "Mul ei olnud probleeme vaimselt auku kukkumisega, pigem tekkis lihtsalt suur igatsus jalgpalli vastu, et saaks poistega koos mängida."

Lepistu ei usu, et uus hooaeg peaks kuidagi varasematest erinema. "Ma arvan, et jalgpall jääb üldjoontes samaks. Kindlasti näeme emotsionaalset jalgpalli. Ma arvan, et kõik meeskonnad on vaimselt puhanud. Ettevalmistusperiood on alati pikk ning sealt välja tulemine võtab alati vaimselt ja füüsiliselt aega. See aeg on nüüd kunstlikult tekitatud. Ma arvan, et me saame näha väga huvitavat hooaja jätku," kinnitas Lepistu, kellel koroonaviiruse ees hirmu pole. "Ma arvan, et sportlastel on natuke teine mentaliteet."