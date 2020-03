United alistas Manchesteri derbis City ja kindlustas viiendat kohta

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas läksid pühapäeval vastamisi Manchesteri klubid, kui United alistas kodusel Old Traffordil City 2:0.

Manchesteri punane meeskond läks juhtima 30. minutil, kui Anthony Martial saatis esimese puutega võrku Bruno Fernandesi karistuslöögi. 2:0 võidu kindlustas võõrustajatele Scott McTominay mängu kuuendal üleminutil, karistades ära City väravavahi Edersoni jämeda eksimuse.

Teises pühapäeval toimunud matšis oli Chelsea Mason Mounti, Pedro, Williani ja Olivier Giroud' väravate toel 4:0 üle Evertonist.

Esikohal oleva Liverpooli edu City ees jääb seega 25 punktile, 50 punkti kogunud Leicesteril on kolmandana Cityst seitse silma vähem. Neljandal kohal oleval Chelseal on 48, Unitedil nende järel 45 punkti.