Liverpooli suur seeria katkes, Londonis tuli hooaja esimene kaotus

Pärast väravateta avapoolaega viis Ismaila Sarr Londoni klubi 54. minutil juhtima ja suurendas kuus minutit hiljem eduseisu. Watfordi kolmanda värava lõi 72. minutil Troy Deeney.

Kaotusest hoolimata on Liverpooli edu väga suur. 28 mängust 26 võitnud meeskond edestab Manchester Cityt 22 punktiga, kuigi viimastel on üks kohtumine varuks. Watford kerkis tänu võidule 17. positsioonile, mis tagaks liigasse püsimajäämise.

Liverpoolil katkes ühtlasi 44-mänguline kaotusteta seeria Inglismaa kõrgliigas. Viimati jäädi null punkti peale 2019. aasta jaanuaris. Samuti jäi klubil püstitamata järjest võitude rekord kõrgliigas.

Tulemused: Brighton - Crystal Palace 0:1, Bournemouth - Chelsea 2:2, Newcastle - Burnley 0:0, West Ham - Southampton 3:1.