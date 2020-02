Fourcade: tagasitulek oli raske ja valulik

"Oma kaitseks pean ütlema, et kahe aasta eest olid vaid olümpiamängud, aga mitte maailmameistrivõistlused. Kui rääkida statistikast," muigas Fourcade ERR-i reporteri tähelepaneku peale.

2018. aastal PyeongChangis teenis ta kolm kulda, sealjuures kaks individuaalselt. Eelmisel aastal aga midagi võrreldavalt ei õnnestunud.

"Mõistagi oli eelmine hooaeg minu jaoks katastroof," tunnistas Fourcade. "Mul on nii hea meel, et taastasin eneseusu, võitlesin, usaldasin treenereid. Tagasitulek oli raske ja valulik, nii et tänane on minu jaoks emotsionaalne."

Fourcade'ile järgnesid hõbemedali võitnud norralane Johannes Thingnes Bö ja pronksi saanud austerlane Dominik Landertinger.