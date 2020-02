Soomlane aitas Arizonal lõpetada viiemängulise kaotusteseeria

Arizona eest olid resultatiivsed Conor Garland, Lawson Crouse ja Christian Dvorak. Nende väravavaht Antti Raanta tegi 30 edukat tõrjet, mis on soomlase selle hooaja paremuselt teine tulemus ja 13. tulemus kogu karjääri vältel.

Edmonton pidi normaalajal kaotuse vastu võtma viimasest kümnest mängust alles teist korda ning jätkab läänekonverentsis 62 punktiga viiendal kohal. Arizona on 61 silmaga seitsmes. Üllatav on seejuures, et Edmonton, kes viimase nelja mängu jooksul on skoorinud 22 korral, ei suutnud Arizona vastu ühtegi väravat lüüa. Viimati lõpetati kohtumine nulliga 22. oktoobril.

Tulemused:

Boston – Vancouver 4:0

Buffalo – Colorado 1:6

Columbus – Florida 1:0

New Jersey – Montreal 4:5 (la)

NY Islanders – Dallas 4:3

Tampa Bay – Las Vegas 4:2

Washington – Los Angeles 4:2

Ottawa – Anaheim 2:3 (la)

Minnesota – Chicago 3:2

St. Louis – Carolina 6:3

Winnipeg – Nashville 1:2

Arizona – Edmonton 3:0

Calgary – San Jose 3:1