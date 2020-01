Manchester Unitedi seljatanud Liverpool jätkab meistritiitli kursil

Kohtumise avavärava lõi 14. minutil Trent Alexander-Arnoldi nurgalöögist Virgil van Dijk. Avapoolajal sahistasid võrku veel ka Roberto Firmino ja Georginio Wijnaldum, kuid esimese tabamus otsustati videokorduse vaatamise järel tühistada ning teise puhul fikseeriti suluseis. Üleminutitel vormistas Liverpooli kaheväravalise võidu enda hooaja 11. tabamuse löönud Mohamed Salah.

Liverpool on nüüd kogunud 66 võimalikust punktist 64. Ainsana on suutnud liidritelt punkte võtta just United, kes mängis oktoobris Old Traffordil Liverpooliga 1:1 viiki.

Liverpooli edu lähima jälitaja, tiitlikaitsja Manchester City ees on nüüd 16-punktiline, kusjuures Liverpool on pidanud ühe kohtumise vähem. Manchester United jätkab 34 punktiga viiendal kohal.