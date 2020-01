Fourcade ei usu ise, et on sama tugev kui kaks-kolm aastat tagasi

Laskesuusatamise MK-sari jätkub sel nädalal Sloveenias Pokljukas. Meeste konkurentsis on taas ülemvõimu haaranud seitsmekordne MK-sarja üldvõitja Martin Fourcade, kes on võitnud tänavuse aastanumbri sees kõik sõidud.

Tänavu juba viis MK-etapivõitu teeninud Martin Fourcade on norralase Johannes Thingnes Bö võistluspausi kasutanud maksimaalselt ära. Viimasel kahel MK-etapil on prantslane individuaalselt võitnud kõik sõidud ning edestab MK-sarja üldarvestuses kaasmaalast Quentin Fillon Maillet' 71 punktiga.

"2020. aasta on minu jaoks alanud hästi. Enne hooaega olid mul suured kõhklused just eelmise aasta tõttu. Kui tundsin detsembris, et olen normaalses seisundis tagasi, siis arvan, et mu keha lõdvestus pinge tõttu liialt ning seepärast ei olnud detsembri lõpus minu esitused rahulolu pakkuvad. Tunnen, et olen praegu heal tasemel ja loodetavasti suudan seda hoida," rääkis Fourcade. Kas prantslane tunneb, et on päriselt tagasi? Nagu kaks-kolm aastat tagasi?

"Ei, veel mitte. Tunnen end tugevana ja suudan pingutada. Ent vajan siiski rohkem võimu rajal, et saavutada suuri vahesid nagu oli varem. Konkurents on praegu tihedam, ent see on ka hea," ütles Fourcade.

MK-sari jätkub neljapäeval järgmise aasta MM-i korraldajamaal Sloveenias, Pokljukas. Nädalalõpul on kavas tavadistantsid, segateatesõidud ja ühisstardist sõidud.