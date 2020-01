Man City lõi kuus väravat, Agüero tegi ajalugu

City lõi juba avapoolajal neli väravat, kahe esimese autoriks oli Riyad Mahrez ning korra sahistasid võõrustajate võrku Sergio Agüero ja Gabriel Jesus. Teisel poolajal lisas Argentina ründaja veel kaks ja viimistles Inglismaa kõrgliiga rekordit tähistava 12. kübaratriki.

Ühtlasi sai Agüerost Inglismaa kõrgliigas enim väravaid löönud välismaalane, möödudes selles arvestuses Arsenali legendist Thierry Henryst. 31-aastane argentiinlane on Premier League'is löönud 177 väravat, temast rohkem on suutnud vaid Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) ja Andy Cole (187).

Võiduga kindlustas 47 punkti kogunud City teist kohta, kaks punkti vähem on Leicester Cityl. Jätkuvalt hiilgavas hoos Liverpoolil on 61 punkti. Et päeva esimeses mängus alistas Watford 3:0 Bournemouthi, langes Aston Villa väljalangemistsooni.