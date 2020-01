Tunamullune maailma parim jalgpallur võib kolida ookeani taha

Maineka USA spordiportaali The Athletic sõnul on Horvaatia 2018. aastal jalgpalli MM-finaali aidanud Luka Modric pidanud läbirääkimisi ookeanitaguse profiliiga MLS-i meeskonna D.C. Unitediga.

Hiljuti veetis USA pealinnaklubis 18 kuud endine Inglismaa koondise kapten Wayne Rooney, nüüd on Athleticu sõnul pilk peale pandud 34-aastasele Madridi Reali keskväljamehele Modricile. Portaali allikate sõnul kohtus D.C. United Modrici esindajatega esmakordselt pärast MLS-i põhihooaja lõppu oktoobris ning on järgnenud kuudel kontakti hoidnud.

Väidetavalt on Modric ookeani taha kolimisest väga huvitatud, kuid horvaadi leping Realiga lõppeb alles järgmise aasta suvel. Novembris kirjutas Diario AS, et Modrici teenetest on huvitatud David Beckhami klubi Miami Inter.