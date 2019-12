Mbappe koduklubi võib käe ette panna noore prantslase olümpiaunistusele

Prantsusmaa koondisega maailmameistriks kroonitud Kylian Mbappe tahab esindada oma riiki tuleval suvel Tokyo olümpiamängudel, kuid tema klubi PSG otsustada on, kas see saab võimalikuks või mitte.

"Muidugi ma tahan olümpiale minna, aga kui mu klubi, kes mulle palka maksab, ei taha, et ma läheks, siis ma ei lähe," ütles maailma parim noormängija, 21-aastane Mbappe intervjuus Prantsusmaa meediale. Olümpia jalgpalliturniir on mõeldud kuni 23-aastastele mängijatele ning igas koondises võib olla lisaks kolm vanemat pallurit. Prantsusmaa kvalifitseerus OM-ile sel aastal U-21 EM-il poolfinaali jõudmisega.

Tuleval suvel on jalgpalluritel tihe võistlusprogramm, sest enne olümpiat peetakse veel jalgpalli Euroopa meistrivõistlused. Kui Tokyos pannakse pall mängu 23. juulil, siis EM peetakse 12. juunist 12. juulini. Mbappe on Prantsusmaa koondise peatreenerile Didier Deschampsile teada andnud, et olümpiamängudel osalemine ei mõjutaks kuidagi tema sooritust EM-turniiril.

8. augustil antakse avavile ka Prantsusmaa kõrgliiga uuele hooajale ning PSG peab otsustama, kas ta soovib, et nende 180 miljoni euro eest ostetud mängija avakohtumisest puudub või mitte. Kui Mbappe jääb meeskonna otsuse tõttu OM-ist kõrvale, siis loodab prantslane oma olümpiaunistuse täita 2024. aastal Pariisis. "Ma tõesti soovin kasvõi korra oma karjääri jooksul olümpial osaleda," lisas Mbappe.