Üliõnnelik Klopp: mul on raske leida mängijate kiitmiseks sõnu

"Mul on raske poiste kiitmiseks sõnu leida," rääkis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. "See oli suurepärane. Tegime nii palju häid asju, ma nägin sensatsiooniliselt häid esitusi ja olen väga õnnelik. Klubi jaoks on see võrratu õhtu. Olen poiste üle nii uhke."

Liverpool on valitsev Meistrite liiga võitja ning ülivõimsas hoos ka koduliigas, kui 16 võidu kõrval on saadud vaid üks viik. Lähim jälitaja Leicester, kes on Liverpoolist mänginud ühe kohtumise vähem, jääb juba kümne punkti kaugusele.

"Meie mängijaid testitakse pidevalt, meie elu ongi selline," tõdes Klopp. "Praegu oleme läbinud ühe testi teise järel ja peame kindlustama, et jätkame testide läbimist."