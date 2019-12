City legend: rassism muutub hullemaks, sest fännid on lollimad

Endine Manchester City ja Barcelona poolkaitsja Yaya Toure tõdes, et rassism on jätkuvalt tõsine probleem jalgpallis ning ta võib selle tõttu isegi karjääri lõpetada.

Toure usub, et rassismi takistamine on aastatega raskemaks muutunud, sest tema sõnul on jalgpallifännid lollimaks muutunud. Toure on juba pikalt sõna võtnud rassismi teemal ja just jalgpalliliitude reaktsioonile rassismile, vahendab Soccernet.ee.

"Fännid, inimesed, muutuvad aina lollimaks kui varem," rääkis 36-aastane Toure klubide MM-il. "See on šokeeriv, sest me oleme juba 2019. aastas. Viis aastat hiljem tulevad juba uued lapsed peale, mida me siis teeme?"

"Kui ma selliseid asju näen, siis ma tahan ainult ühe aasta kauem mängida," lisas Toure.

Praegu mängib Toure Hiina klubis Qingdao Huanghai.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.