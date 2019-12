Oja sai Annecy MK-sprindis 27. koha, jälitussõitu pääses ka Talihärm

Lamadestiirus ühe möödalasu teinud Oja püstitiirus ei eksinud ja kaotas teise järjestikuse MK-etapivõidu saanud norralannale Tiril Eckhoffile (1; 0) 1.30,8. See andis Ojale 27. koha, mis tähendab, et 30 parema sekka on sellel hooajal pääsenud nüüd kolm Eesti naist (lisaks Ojale ka Johanna Talihärm ja Grete Gaim).

Jälitussõitu ehk 60 parema sekka pääses Annecys ka samuti lamadestiirus ühe korra eksinud Johanna Talihärm, kes kaotas Eckhoffile 2.00,5 ja sai 47. koha. Mõlemas tiirus möödalasu teinud Tuuli Tomingas (+2.33,0) oli 72., Grete Gaim (0; 1) kaotas 2.43,1 ja oli 76.

Eckhoffi järel sai teise koha tiirud puhaste paberitega läbinud prantslanna Justine Braisaz (+6,2), kolmas oli samuti nulliga lasknud tšehhitar Marketa Davidova (+20,5).

Annecy MK-etapi jälitussõidud toimuvad laupäeval, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste distantsilt algab kell 13.50 ja naiste omalt kell 15.50.

Enne võistlust:

Eestlannasid läheb kümnendi viimases sprindis rajale neli: Johanna Talihärm (stardinumber 14), Grete Gaim (42), Regina Oja (75), ja Tuuli Tomingas (85). Kokku on stardinimekirjas 99 naist.

See on hooaja kolmas sprint, kahes eelnevas on Eesti parim olnud Talihärm – Östersundis sai ta 26. ja Hochfilzenis 59. koha.

Sarnaselt Hochfilzenile sõidetakse ka Annecys jälitussõit, kuhu pääsevad 60 paremat. Jälitussõidud on kavas laupäeval.

Muide, tänane päev on Eesti laskesuusatamises olulise tähendusega – täna täpselt kümme aastat tagasi sai Roland Lessingust esimene eestlane, kes jõudnud MK-etapil pjedestaalile, kui ta sai Pokljuka jälitussõidus teise koha.