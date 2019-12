Eckhoff lõpetas aasta viienda järjestikuse võiduga

Eckhoff käis trahviringil nii teise kui viimase lasketiiru järel, aga finišis edestas ta samuti kaks möödalasku teinud Dorothea Wiererit koguni 1.24,9-ga. Teise koha nimel itaallannaga põnevat duelli pidanud rootslanna Linn Persson kaotas Wiererile 0,2 sekundiga.

29-aastasele norralannale oli see juba neljandaks järjestikuseks individuaalseks võiduks, et Norra naiskonnaga triumfeeriti ka Hochfilzeni MK-etapil, on Eckhoff võitnud viis järjestikust MK-võistlust.

Teise lasketiiru järel juhtinud ja pikalt esikolmikus püsinud soomlanna Kaisa Mäkäräinen käis viimase tiiru järel kahel trahviringil ja sai lõpuks neljanda koha.