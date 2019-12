Inglismaalt Dohasse põiganud Liverpool mängib MM-tiitlile

14-aastase vahe järel jalgpalliklubide MM-võistlustel mängiv Liverpool alistas poolfinaalis Mehhiko klubi Monterrey raskustega 2:1.

Inglismaa kõrgliiga liidrile ja Meistrite liiga võitjale tõi võidu Roberto Firmino tabamus kohtumise esimesel üleminutil. Mitmed võtmemängijad lülitusid Liverpoolil mängu vahetusest, kuna koormus on olnud suur.

"Pidime tegema koosseisus mõned muudatused, kuna meil polnud muid võimalusi ja mõned muudatused oligi soov teha," lausus peatreener Jürgen Klopp mängujärgsel pressikonverentsil.

"Välja jäid Trent (Alexander-Arnold), Bobby (Firmino), Sadio (Mane), mis jättis meile võimaluse muudatusteks kui seda vajame. Et Firmino lõi värava, on lihtsalt imeline."

Liverpooli mängijate hinnangul on sellise turniiri puhul üks keerulisemaid hetki lülituda õigele lainele - teises keskkonnas ja hooaja keskel.

"See on meie jaoks kummaline olukord: tulla tiheda Premier League'i hooaja keskel siia soojadesse oludesse," lausus Alex Oxlade-Chamberlain. "Inglismaal sajab vihma ja on jäiselt külm. See oleks nagu nädalasel turniiril laagris viibimine, tundub nagu hooaja algus."

Laupäeva õhtul kohtub Liverpool Lõuna-Ameerika meistri Flamengoga. Eesmärk on võita sel aastal kolmas karikas.

"Teame Flamengo meeskonna kvaliteeti. Aga teame ka enda oma ja soovime võita;" ütles Liverpooli väravavaht Alisson. "Tahame võita klubide MM-tiitli, sest see on meile oluline."