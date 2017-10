Marek Niit: mu elu on nagu keeristorm

Ülikoolis hotellindust ja majandust õppinud Niit loodab proovida ka treeneriametit. "Mu elu on nagu keeristorm," ütles Niit ERR-ile. "Kord olen siin, siis seal. Mulle meeldib ettearvamatus. Tuleb teha seda, mida armastad. Palganumber on küll tähtis, kuid mitte peamine. Minu jaoks on oluline nauding ning nii liigun spordi poole tagasi."

Tippspordile pole Niit selga pööranud. "Treenin nii nagu tuju on," tunnistas Niit. "Kuna olen tööl täiskohaga, siis hommikuti ma treenida ei jõua. Õhtuti ma ennast kergejõustika üle ei koorma, vaid tegelen ka muude aladega nagu näiteks rattasõit ja disc-golf. Samuti käin jõusaalis. Sportlasena elasin justkui teises galaktikas, sest trennid algasid nii kell 11-12. Nüüd tegutsen päiksetõusust kuni loojanguni."

Niit usub, et on võimeline noortele konkurentsi pakkuma. Tänavu läbis ta 100 meetrit 10,43-ga ja 200 meetrit 21,37-ga. "Sel aastal suutsin keskpärase ettevalmistusega korralikke tulemusi teha," analüüsis Niit. "See motiveerib mind. Individuaalvõistlusteks mul piisavat vormi enam pole, aga mind paeluvad teatejooksud. See on puhas lõbu, mis vajab nutti ning seal pole loomalik talent oluline."