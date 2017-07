Renee Teppan sõlmis Eesti võrkpalliajaloo ühe märkimisväärsema lepingu

Mõistagi on 23-aastane Teppan uue koduklubi üle äärmiselt õnnelik. "Olles nii väikse riigi esindaja kui seda on Eesti, on see minu jaoks unistuste täitumine. Tean, et alustan hooaega meeskonna teise diagonaalründajana, aga teen palju tööd ja annan endast parima," rääkis Teppan kohalikule meediale, vahendab Volley.ee.

Neljal korral Itaalia meistriks kroonitud Trentino meeskond suutis seda viimati 2015. aastal. Möödunud hooaja lõpetas Trentino koduliiga hõbemedaliga. Samuti on suurklubil auhinnakapis kolm Meistrite liiga karikat, mis võideti 2009., 2010. ja 2011. aastal.