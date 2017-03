12. Eesti meistritiitli teeninud Nabi: kummardus, et vastased välja tulid

Kreeka-rooma maadluse esinumber Heiki Nabi võitis oma 12. Eesti meistritiitli. Kõige raskemate, kuni 130 kilo kaaluvate, meeste seas tegi ta kolm edukat matši. Finaalis alistas Nabi ülevedudega 8:0 ülekaaluga Kaarel Maateni, kes oli eelnevalt võitnud hõbeda vabamaadluses. Finaal kestis vaid minuti ja 21 sekundit.

"Kuigi ma pole väga suur plahvatuslik maadleja, siis ma proovisin oma tempot peale surude ja see lööb vastasel tihtipeale rütmi sassi, kuna nad pole valmis nii tugevaks alguseks. Hea oli proovida ja tore, et töötas. Muidugi on hea meel, et raskekaalus on nii palju mehi - kaheksa meest. Kummardus neile selle eest, et nad tulid välja," sõnas Nabi ETV spordiuudistele.

"Olen tulemusega rahul. Ta täitis ülesande, mis nendeks võistlusteks talle püstitasin. Ülesandeks oli võita ja näidata kvaliteetset maadlust," kommenteeris Bugai.

Kehakaalus kuni 98 kilogrammi tuli eesti meistriks Ardo Arusaar, kes sai kuu aja eest kaksikute isaks, pidas taksojuhi ametit ning netis, et võhma ja taktikalist kvaliteeti veel pole. EM on mai alguses.

"Ma olen rohkem üldfüüsilise treeninguga tegelenud, maadlusega mitte nii palju. Natuke on ebakindel praegu," sõnas Arusaar.

Arusaarele jäi finaalis alla 36-aastane treener ja spordiklubi juht Martin Plaser, kes võistles ta ka vabamaadluses ja teenis karjääri esimese Eesti meistrikull alistades 97 kiloste meeste finaalis Kristo Remmelgase.

EM-iks valmistuvatest kogenumatest kreeka-rooma meestest pääses üle noatera finaali Eerik Aps. Kehakaalus kuni 85 kilogrammi sai ta poolfinaalis napilt 5:4 jagu Vahur Steinbergist, kuid finaalis tegi ülevedudega selja prügiseks oma treeningkaaslasel Margus Soomel.

Naiste raskekaalus oli Epp Mäel vaid üks vastane Gerlin Järvela ja minutiga oli peamiselt Soomes harjutaval Mäel ka 10:0 võit käes.

"Proovisin mängida ja otsida selliseid ilusamaid heiteid. Kui vastane suudab vastu ka hakata, siis saab näidata ilusamaid heiteid. Täna siis näitasin seda, mida sain," selgitas Mäe, kes edasi sõidab treenima Venemaale.

Matil käisid 25 klubi võistlejaid ja edukaim oli Märjamaa Juhan.