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Taanlane uuendas Floridas täispika Ironmani maailmarekordit

Triatlon
Magnus Ditlev
Magnus Ditlev Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Triatlon

Triatleet Magnus Ditlev püstitas 2026 IRONMAN Florida võistlusel täispikal triatlonil uue maailmarekordi, läbides distantsi võiduajaga 7:19.17.

29-aastane Ditlev läbis ujumisdistantsi 47 minuti ja 52 sekundiga ning jätkas võistlust läbi aegade kiireima täispika rattasõiduga (3:51.16), mille jooksul haaras ka esikohast. Jooksudistantsil ta enam edu käest ei andnud ja sai maratonis ajaks 2:33.31, püstitades finišijoonel koondtulemusega 7:19.17 uue täispika Ironmani maailmarekordi.

Ditlev on võitnud MM-il pronksi ja hõbeda ning oli oktoobris toimunud MM-il maratonis samuti esikohal, aga ei suutnud võistlust lõpetada ja pidi katkestama.

Taanlasele järgnesid ameeriklased Rudy Von Berg (+14.08) ning Matt Hanson (+16.31). Naiste arvestuses võidutses šveitslanna Alanis Siffert (8:07.37), kellele järgnesid britt Holly Lawrence (+16.19) ja sakslanna Laura Jansen (+24.44)

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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