Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu, Paide libastus Transi vastu

FC Kuressaare Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
FC Kuressaare alistas jalgpalli Premium liiga 13. voorus koduväljakul Nõmme Unitedi 2:1.

Jevgeni Demidov viis Kuressaare 11. minutil juhtima ja seitse minutit hiljem kasvatas eduseisu Koen Oostenbrink, kes sai hakkama omaväravaga. United sai teise poolaja lõpus penalti, mille Andre Frolov edukalt realiseeris, kuid enamaks külalismeeskond võimeline ei olnud. Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu ja tõusis tabelis kaheksandal kohal olevast Unitedist ühe punkti kaugusele.

Nõmme Kalju sai koduväljakul raske 1:0 võidu Harju Laagri üle. Kohtumise ainsa värava lõi 53. minutil Aleksandr Nikolajev. Kalju jätkab tabelis teisel positsioonil.

Kalju lähikonkurent Paide Linnameeskond libastus Narvas, kus kaotas sealsele Transile 0:1. Transi võiduvärava skooris teise poolaja teisel üleminutil German Šlein. Võiduga pani Trans punkti seitsme mängu pikkuseks veninud kaotusteseeriale.

13. vooru viimane kohtumine toimub pühapäeval, kui vastamisi lähevad Pärnu Vaprus ja tabeliliider FCI Levadia. 13. voorus toimuma pidanud FC Flora ja Tartu Tammeka vaheline kohtumine lükkus edasi U-19 Eliitliiga Meistriliiga finaali tõttu.

Tabeliseis: 1. Levadia 30 punkti (12 mängust), 2. Kalju 28 p (13), 3. Flora 24 p (12), 4. Paide 20 p (13), 5. Harju 16 p (13), 6. Tammeka 16 p (12), 7. Vaprus 16 p (12), 8. United 13 p (13), 9. Kuressaare 12 p (13), 10. Trans 9 p (13).

Enne mängu:

Vastamisi lähevad tabeli kaks alusemise otsa klubi. Kuressaare on võitnud sel hooajal kolm ja kaotanud üheksa kohtumist ning asub tabelis eelviimasel kohal. Nõmme United on saanud neli võitu, ühe viigi ja seitse kaotust ning on astme võrra kõrgemal.

"Ees ootab tasavägine ja võitluslik kohtumine, kus punktid on mõlema meeskonna jaoks väga olulised," lausus Kuressaare treener. "Oleme valmis andma väljakul maksimumi ning eesmärk on lõpuks vajalikud punktid ära võtta. Otsustavaks saavad keskendumine, distsipliin ja meeskondlik võitlusvaim."

Nõmme Unitedi mängija Mathias Palts lisas: "Peame taas üles leidma oma enesekindluse ja hea energia. Eesmärk on kolmapäeval pakkuda üks korralik lahing ja tuua kolm punkti koju."

Sel hooajal on võistkonnad korra omavahel juba vastamisi läinud - 25. aprillil sai Nõmme United Sportland Arenal toimunud kohtumises 2:1 võidu, kusjuures tänu Andre Frolovi kuuenda üleminuti penaltile.

