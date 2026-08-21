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TÄNA OTSE | Tallinna FCI Levadia võõrustab tabeli viimast JK Narva Transi

Premium liiga
Premium liiga

Eesti jalgpalli Premium liiga 24. voorus lähevad 21. augustil A. Le Coq Arenal vastamisi tabeliliider Tallinna FCI Levadia ja viimasel kohal paiknev JK Narva Trans. Kohtumist kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Märten Pajunurm. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.55.

Levadia on 23 vooruga kogunud 56 punkti ning juhib liigat kindlalt. Trans asub tabeli teises otsas. Narvalased on 23 mänguga kogunud 17 punkti, kuid viimastel nädalatel on meeskond näidanud paranemise märke. Viimasest viiest liigamängust on Trans võitnud kaks, viigistanud ühe ja kaotanud kaks. Viimati mängiti kodus 1:1 viiki Paide Linnameeskonnaga.

Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ei pea tänast vastast sugugi lihtsaks. "Ettearvamatult ohtlik võistkond, keda ei tohi ega saa alahinnata," kirjeldas Zahovaiko Transi. Levadia juhendaja sõnul on vastane põhjalikult läbi analüüsitud, kuid kõige tähtsam on oma mäng vastasele peale suruda.

"Tahame oma mängu kehtestada ja vastasele oma tingimused peale suruda," sõnas Zahovaiko. Levadia mängija Tanel Tammik lisas, et meeskond on kohtumiseks hästi valmistunud ning eesmärk on koduväljakul kolm punkti võtta.

Ka Transi leeris teadvustatakse, et ees ootab väga keeruline ülesanne. Peatreener David Campana nimetas Levadia vastu võõrsil mängimist ilmselt hooaja suurimaks väljakutseks.

"Tuleb raske mäng ja hea proovikivi meie meeskonnale. Läheme sellele mängule vastu enesekindlalt. Mängijad on kõvasti tööd teinud, nad usaldavad üksteist ja arvan, et meeskonnana muutume järjest paremaks," rääkis Campana.

Hispaanlane tunnistas, et Levadial on palju kvaliteeti ja vastast austatakse, kuid jalgpallis võib kõike juhtuda. "Peame hoidma kokku, järgima oma mänguplaani ja võitlema iga palli eest. Tahame olla konkurentsivõimelised ja anda väljakul endast kõik," lisas ta.

Transi mängija Murad Velijev kinnitas, et Narva meeskond on mänguks hästi valmistunud. "Teame, mida oodata. Tahame väljakul näidata head mängu ning võtta resultatiivne tulemus," sõnas Velijev.

Tänavused varasemad omavahelised kohtumised on selgelt kaldunud Levadia kasuks. Aprillis alistas Tallinna klubi Transi koguni 7:0.

Viimase 20 omavahelise mängu peale vaadates on Levadia võitnud koguni 18 kohtumist, kaks on lõppenud viigiga ning Trans pole kordagi võidurõõmu maitsta saanud.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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