Kehvas seisus Narva Trans lubab publiku tasuta staadionile

Jalgpalli Premium liiga: Narva Trans - Nõmme Kalju Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti jalgpalli kõrgliigas viimasel kohal olev Narva Trans otsustas kodumängude vaimu elavdamiseks järgmisel viiel kohtumisel pealtvaatajatelt piletiraha mitte küsida.

"Praegu on meie jaoks eriti oluline hoida tugevat kodumängude atmosfääri, täidetud tribüüne ja ühtsustunnet Narva Transi ümber," teatas Premium liiga klubi ühismeedias.

"Me jätkame tööd, hoiame täielikku keskendumist hooajale ning usume, et koos suudame selle raske perioodi läbida. Täname igaüht, kes jääb meiega. Teie toetust tunneb meeskond alati."

Narva Trans on tänavu 11 mängust võitnud kaks ja kaotanud koguni üheksa. Kui meeskond on ise löönud üheksa väravat, siis endale on lastud lüüa koguni 31 tabamust.

"Mõistame, et praegused sportlikud tulemused ei vasta ootustele — ei teie ega ka meie enda omadele. Kuid me ei kavatse selle eest vastutust vältida," kommenteeris Trans.

"Just sellistel hetkedel on eriti olulised toetus, ühtsus ja õige atmosfäär meeskonna ümber. Jalgpalliklubi ei tähenda ainult võite. Vaid ka inimesi, linna ja neid, kes jäävad meie kõrvale ka raskel perioodil."

Piirilinna klubi järgmised viis kodumängu Premium liigas on Tallinna FC Flora (16. mail), Paide Linnameeskonna (20. mail), Nõmme Unitedi (14. juunil), Tallinna FCI Levadia (4. juulil) ja Pärnu JK Vapruse (18. juulil) vastu.

Toimetaja: Siim Boikov

