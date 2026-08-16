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VAATA OTSE | Teivashüppe valitseja Duplantis jahib neljandat EM-tiitlit

Kergejõustiku EM
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Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis jagatakse viimasel võistlusõhtul välja kaheksa medalikomplekti. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 21.35. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter on Debora Saarnak.

Rootsi teivashüppekuulsus Armand Duplantis hakkab viimasel võistluspäeval jahtima oma neljandat EM-tiitlit. Maailmarekordimees pidi lõppvõistlusele jõudmiseks tegema kvalifikatsioonis ainult ühe hüppe, kui alistas kvalifikatsiooninormi 5.60 esimesel katsel. Sama lühike tööpäev oli ka kreeklasel Emmanoiul Karalisel ja sakslasel Bo Kanda Lita Baehrel.

Duplantis vihjas reedese kvalifikatsiooni järel, et loodab finaalis püstitada uue maailmarekordi (6.32). "See oleks kindlasti kirss tordil. Ma ei lähe selle pärast eraldi närvi. Pigem on nii, et kui olen oma töö ära teinud ja võistluse võitnud, siis kõik, mis sellele järgneb, on lihtsalt boonus. Lähme teeme ära! Ootan suurepärast finaali," rääkis rootslane kvalifikatsiooni järel.

Lisaks meeste teivashüppele selguvad medalivõitjad veel naiste odaviskes, naiste kaugushüppes, 4x100 meetri segateatejooksus, meeste 3000 meetri takistusjooksus, naiste 1500 meetri jooksus ning naiste ja meeste 4x400 meetri teatejooksudes.

Ajakava:

21.30 M teivashüppe finaal
21.55 N odaviske finaal
22.05 N kaugushüppe finaal
22.35 4×100 m segateatejooksu finaal
22.50 M 3000 m takistusjooksu finaal
23.13 N 1500 m jooksu finaal
23.33 N 4×400 m teatejooksu finaal
23.48 M 4×400 m teatejooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

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