X!

VAATA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat

Premium liiga
{{1786691820000 | amCalendar}}
Premium liiga

A. Le Coq Premium liiga 23. voorus lähevad Männiku staadionil vastamisi FC Nõmme United ja Tartu JK Tammeka. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis ja ETV2-s algab kell 18.55. Kohtumist kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Märten Pajunurm.

Tabelis lahutab meeskondi enne reedest kohtumist vaid üks punkt. Tammeka on 19 mänguga kogunud 26 punkti ja hoiab kuuendat kohta, Nõmme United on 22 mänguga 25 punktiga seitsmes.

Tänavu on meeskonnad omavahel juba kaks korda kohtunud ning mõlemal korral jäi peale Tammeka. Märtsis võitis Tammeka Sportland Arenal 3:2 ja mais koduväljakul 3:1.

Nõmme Unitedi treener Sander Valdre sõnas enne kohtumist, et meeskond on vastase mängu põhjalikult analüüsinud.

"Oleme teinud vastastest põhjaliku analüüsi ning soovime jätkata atraktiivse jalgpalli mängimist!" ütles Valdre.

Tammeka peatreener Karel Voolaid ootab Männikul taas avatud mängu.

"Mängud Unitediga on see hooaeg olnud lahtised ja pakkunud palju väravaid. Mõlemal võistkonnal on oma kindel stiil ja soov mängu domineerida," rääkis Voolaid.

"Kui oleme maksimaalselt fokusseeritud ja mängime kõrge kvaliteediga igas mängu momendis, siis tuleb ka positiivne tulemus. Meie fännid ja toetajad on meile väga tähtsad ja soovime neile taaskord hea mängu ja tulemusega rõõmu pakkuda," lisas Tammeka peatreener.

Kohtumine Männiku staadionil algab kell 19.00. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis, kommentaatoriteks Tarmo Tiisler ja Märten Pajunurm.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

premium liiga uudised

19:34

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

18:45

VAATA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat Uuendatud

13.08

Levadia täiendas ründeliini ka hiljuti Venemaa kõrgliigas mänginud grusiiniga

12.08

Tammeka laenas Levadialt esiliigas 13 väravat löönud ääreründaja

10.08

Narva Trans hankis Espanyoli süsteemist sirgunud väravavahi

09.08

Levadia kurvastas nõmmekaid viie väravaga

08.08

Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

07.08

VIDEO | Mäng Saaremaal kujunes parajaks trilleriks

07.08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti

05.08

Premium liiga kuu parimateks nimetati Nõmme Unitedi mehed

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

19:34

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

18:58

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

18:45

VAATA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat Uuendatud

18:32

Koskel jõudis Poolas paarismänguturniiri poolfinaali

17:55

Eesti võimleja tegi MM-i kvalifikatsioonis korraliku soorituse

16:59

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

16:18

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

15:53

Kompusel jäi lõppvõistlusest napilt puudu: see ei ole kuskilt otsast aktsepteeritav Uuendatud

15:47

Vittozzi otsustas karjääri jätkata uue naiskonna treeneri käe all

15:45

TÄNA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit

15:07

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

15:06

Eesti klubid teenisid eurosarjadest viimase viie aasta suurima summa

14:40

Lakersi rekordiline müük lepiti kokku vaid ühe nädalavahetusega

14:04

Shelton kordas Montrealis Murray, Djokovici ja Nadali saavutust

13:25

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo