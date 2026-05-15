Tammeka pikendas kodupubliku ees võiduseeria kolmele mängule

Jalgpalli Premium liiga: Tartu JK Tammeka - Paide Linnameeskond
Jalgpalli Premium liiga: Tartu JK Tammeka - Paide Linnameeskond
Tartu Tammeka teenis koduses jalgpalli Premium liigas reedel oma kolmanda järjestikuse võidu, alistades kodupubliku ees Nõmme Unitedi.

Tammeka läks enam kui 350 pealtvaataja ees juhtima 19. minutil, kui Muhhamed Hydara nurgalöögile järgnenud olukorras jala valgeks sai. Pooltunniks oli tablool siiski viigiseis, sest Nõmme klubi mängis Mathias Paltsi standardolukorras värava ette vabaks.

Poolajapausile mindigi viigiseisul, kuid Patrick Genro Veelma realiseeris 53. minutil Tammeka rünnaku ning viis võõrustaja taas juhtima. 78. minutil jõudis tabamuseni ka Tristan Koskor, kes vormistas 3:1 võidu.

Tammeka kerkis selle võiduga liigatabelis 16 punktiga kuuendale reale, kus ollakse ühel pulgal Harju Laagriga. Nõmme United jätkab 13 punktiga seitsmendal tabelireal, sama palju punkte on ka Pärnu Vaprusel.

Ülejäänud 12. mänguvooru kohtumised mängitakse sel nädalavahetusel, pühapäeval saab ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel kaasa elada Paide Linnameeskonna ja Tallinna Levadia kohtumisele. Levadia pole esimese 11 mänguvooru jooksul veel kaotusvalu tundnud ning kogunud kaheksa võidu ja kolme viigiga 27 punkti. Paide on 20 punktiga neljandal kohal, nende kahe vahele mahuvad Nõmme Kalju (22 p) ja FC Flora (21 p).

