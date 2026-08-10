Bakkeni surma põhjus on endiselt teadmata

Eelmise aasta detsembris Itaalias hotellitoast surnuna leitud Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakkeni surma raporti valmimine on viibinud ning surma põhjust ei ole endiselt kindlaks tehtud.

Esmaspäeva pärastlõunal andis perekonda õigusasjades nõustav advokaat Bernt Heiberg olukorrast ülevaate.

"Itaalia ametivõimud töötavad endiselt surma põhjuse välja selgitamise kallal ning ootavad jätkuvalt politsei tehniliste ekspertiiside tulemusi kõrgmäestikuvarustuse osas ja kohtuarstliku ekspertiisi tulemusi," kirjutas Heiberg Norra meediale.

"See ei ole ebatavaline, et sellised juhtumid võtavad aega, kuid loodame, et lähedased saavad peagi vastuseid. Kuni vastused puuduvad, soovib perekond juhtumi osas rahu," lisas Heiberg.

Itaalia prokuratuur määras kohtuarstidele uurimise lõpetamise ja aruande esitamise tähtajaks 7. märtsi. Seni ei ole lõplikke tulemusi avalikustatud.

Vahetult pärast surmajuhtumit teatati, et Bakken kandis leidmise hetkel kõrgmäestikutingimusi simuleerivat maski.

Heiberg võttis sõna ka Bakkeni surma järel tekkinud spekulatsioonide kohta.

"See on juhtum, mis pälvib tohutut meedia tähelepanu ning lähedastel on raske kuulda spekulatsioone võimalike surma põhjuste kohta ajal, mil puudub vähimgi alus mistahes järelduste tegemiseks."

Heiberg rõhutas, et arutelu simuleerivate kõrgustreeningu seadmete kasutamise üle peaks toimuma Bakkeni surmajuhtumist eraldi.

"Spordiala vajadus hinnata simuleeritud kõrgustreeningu seadmete kasutamist peab toimuma lahus Bakkeni surmajuhtumist," sõnas ta.