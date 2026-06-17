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Tuneesiat päästma asunud Renard: mul seisab ees keeruline väljakutse

Jalgpalli MM
Herve Renard.
Herve Renard. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Tuneesia jalgpallikoondise uus peatreener Herve Renard tõdes, et tal seisab ees keeruline väljakutse.

Tuneesia kaotas MM-finaalturniiri esimese kohtumise Rootsile lausa 1:5 ja alaliit reageeris kiirelt. Peatreener Sabri Lamouchi vabastati ametist ja tema asemele palgati Herve Renard, kes on tüürinud karjääri jooksul mitmeid koondiseid, teiste seas 2018. aasta MM-finaalturniiril Marokot ja 2022. aasta MM-finaalturniiril Saudi Araabiat.

57-aastasel prantslasel on vaid loetud päevad aega, et valmistada meeskond ette laupäeval toimuvaks F-alagrupi teise vooru mänguks Jaapani vastu. "Hetkel peame keskenduma iseendale. Meil ei ole väga palju aega, et järgmiseks mänguks valmis olla," rääkis Renard teisipäeval ajakirjanikele.

Ta ütles, et ootab põnevusega võimalust taas MM-turniiril juhendada. "Ma tean, milline kirg jalgpalli MM-i ümbritseb. Just see motiveeris mind siia tulema. Samas tean väga hästi, et mul seisab ees keeruline väljakutse," sõnas Renard.

Tuneesia osaleb MM-finaalturniiril seitsmendat korda, kuid ei ole veel kordagi alagrupifaasist kaugemale jõudnud. Selleks, et tänavu 32 parema meeskonna hulka pääseda, peab Tuneesia teenima head tulemused mängudes Jaapani ja alagrupi favoriidi Hollandi vastu. "Ütlesin mängijatele, et nad peavad pea püsti hoidma – te olete siin oma riiki esindamas," märkis Renard.

Renard juhendab Tuneesia koondist esialgu MM-turniiri lõpuni, kuid on ka võimalus, et koostöö jätkub pikemalt.

Toimetaja: Henrik Laever

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