OTSEBLOGI | Eesti epeenaiskond kohtub MM-i poolfinaalis Ungariga

Hongkongis jätkuvatel epeevehklemise maailmameistrivõistlustel on Eesti epeenaiskond koosseisus Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis ja Veronika Zuikova jõudnud poolfinaali. Sealjuures alistati kaheksa parema seas valitsev maailmameister ja Pariisi OM-hõbe Prantsusmaa kindlalt 45:34.

Seitsmenda asetusega epeenaiskond läks 32 parema seas vastamisi Rumeeniaga ning teenis 36:25 võidu. Eestlannadele suutis konkurentsi pakkuda vaid kahekordne U-23 EM-pronks Emma Sont, kes võitis kõik oma kolm minimatši.

Sont alistas matši alguses Julia Beljajeva 2:1, siis viisid Katrina Lehise, Irina Embrichi ja Beljajeva võidud Eesti 12:5 juhtima, Sont võitis seejärel Embrichi lausa 5:0. Embrich heastas selle Natalia Constantini 5:1 alistamisega ning kuigi 21-aastane Rumeenia vehklemistäht sai matši lõpus Lehisest jagu 5:3, oli Eesti edu üldvõiduks piisav.

16 parema seas ehk kaheksandikfinaalis kohtus Eesti Kanadaga ja sai kindla 45:25 võidu. Veel kolmanda minimatši järel oli eestlannade edu 11:8, siis alistas Embrich Ruien Xiao 3:1, Beljajeva sai 7:3 ning Lehis 5:0 võidu. Eesti kaotas üheksast minimatšist ühe.

Veerandfinaalis tuli Eesti vastaseks valitsev maailmameister ja Pariisi olümpiahõbe Prantsusmaa, kes alistas Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo-Bretoni ja Diane von Kerssenbrocki vedamisel Hiina Taipei 45:18 ja Iisraeli 45:39.

Eesti alustas kohtumist suurepäraselt, kui Beljajeva alistas von Kerssenbrocki 5:0, Embrich tegi oma minimatši kaks esimest torget ning viis Eesti 9:2 ette ja Lehis sai seejärel 4:2 jagu Marie-Candassamyst. Beljajeva viiendas minimatšis tehtud torke järel haarasid eestlannad juba 19:7 eduseisu ja vähemalt kümnetorkeline edu püsis stabiilselt, Embrich viis Candassamy alistamisega Eesti 30:17 juhtima.

Kahes viimases minimatšis ründasid prantslannad agressiivselt, von Kerssenbrock saigi Lehise üle 9:8 ning Prantsusmaa koosseisu neljas liige Auriane Mallo-Breton Beljajeva üle 8:7 võidu, aga eduseis oli piisav ja Eesti pääses 45:34 võiduga poolfinaali. Seal on vastaseks Ungari, kes alistas oma veerandfinaalis USA 43:38. ERR-i spordiportaal teeb orienteeruvalt kell 10.30 algavast poolfinaalist otseblogi.