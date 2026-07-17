TÄNA OTSE | Tiitlikaitsja Flora võõrustab Nõmme Unitedit

Jalgpalli Premium liiga 20. voorus kohtuvad tiitlikaitsja Tallinna FC Flora ja FC Nõmme United Premium. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.55. Mängu kommenteerivad Aet Süvari ja Märten Pajunurm.

FC Flora hooaeg on poole peal, kuid tiitli kaitsmine on keeruline ülesanne. Iga punkt on kullaheitluses oluline, kuid ka Nõmme United ihkab teha parimat Premium liiga hooaega.

Flora on seni Premium liiga 18 mängust suutnud võita 12 korral, kaotusi on tulnud vastu võtta kuuel korral. Klubi on seni teeninud 36 punkti ning asetseb sellega liigatabelis Tallinna FCI Levadia järel teisel kohal.

Nõmme United on 19 mängust kaasa võtnud seitse võitu, ühe viigi ja üksteist kaotust. Liigatabelis on United 22 punktiga seitsmendal tabelireal.

Sel aastal on kaks klubi vastamisi läinud kolm korda. Kahel korral on mängitud Premium liiga raames ning neist mõlemal korral on võidu noppinud Flora (3:0, 4:0). Ühe korra on klubid läinud vastamisi ka Tipneri karikavõistlustel, kus mäng lõppes seisuga 3:1 Flora kasuks.

Flora treener Aiko Orgla sõnul on klubi jaoks iga mäng oluline ning kõik peavad andma endast parima.

"Sõidame sisuliselt otse Gruusiast A. Le Coq Arenale. Premium liigas on iga mäng meie jaoks oluline, sest hooaja lõpus loeb iga punkt. Markus Jürgenson avaldas lootust, et võrreldes Gruusias peetud mänguga vahetame kogu koosseisu välja. Tegelikkuses ei ole vahet, kes reedel väljakule jookseb. Kõik peavad andma endast maksimumi ja tõestama, et nad on põhjusega FC Flora mängijad, sõltumata sellest, kas nad said Gruusias mänguaega või mitte," rääkis ta.

Flora mängija Tristan Toomas Teeväli rääkis, et meeskond on valmis võitma.

"Reis ja mäng selja taga, lühike paus kahe mängu vahel, peame olema väga valmis ja keskendunud, et saaksime soovitud tulemuse. Meeskond on hästi taastunud ja valmis andma kõik, et võita ja minna hea emotsiooniga edasi," lausus Teeväli.

Nõmme Unitedi treener Kaito Hayashi tõdes, et mäng Floraga saab olema keeruline.

"Tulemas on raske mäng, kuid see on meile hea väljakutse. Ootame põnevusega rahvusstaadionil mängimist," lausus Hayashi.

Nõmme Unitedi mängija Egert Õunapuu sõnul läheb klubi kohumisele punktilisa korjama.

"Eelmised korrad Floraga oleme küll kaotanud, kuid oleme näidanud, et suudame nendega mängida. Läheme plaaniga teenida punktilisa," sõnas Õunapuu.