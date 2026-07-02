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Suri teenekas jalgpallitegelane Toomas Kaldma

Jalgpall
Toomas Kaldma
Toomas Kaldma Autor/allikas: Lembit Peegel
Jalgpall

Kolmapäeval suri 82 aasta vanuselt jalgpallur, jalgpallikohtunik ja -treener Toomas Kaldma (16.08.1943-01.07.2026).

Uno Piiri käe all treeninud Kaldma mängis nii Tallinna Kalevis kui ka Tallinna Normas, sõjaväeteenistuse ajal Tallinna Dünamos ning hiljem ka Tallinna Tempos. 1971. aastal tuli ta Eesti meistriks ja 1962. aastal karikavõitjaks.

1970. aastatel alustas karjääri jalgpallikohtunikuna ja tegutses 1976-1993 Eesti meistrivõistlustel, vilistades muu hulgas kahte Eesti karikafinaali ning abikohtunikuna veel mitmeid.

Pärast kohtunikarjääri lõpetamist tegutses ta ka mänguinspektori ja noortetreenerina, muu hulgas Nõmme Kaljus. 2003. aastal autasustas Eesti Jalgpalli Liit teda hõbemärgiga.

Toomase poeg Sten on endine FIFA litsentsiga kohtunik, pojapoeg Sören on esindanud kolmes mängus Eesti meeste koondist ja tütretütar Liisa on mänginud naiste meistriliigas.

"Täna on taevas üks täht rohkem. Toomas "Tompa" Kaldma jääb paljudele meelde oma huumori, elurõõmu ja nende legendaarsete küsimustega," kirjutas Nõmme Kalju juht Kuno Tehva nekroloogis.

"Üks tema lemmiktrikke oli küsida: "Mitu tähte on taevas?" Enamik hakkas lugema, aga õige vastus oli alati – kuus. Täna on sellele vastusele lisandunud veel üks täht."

"Aitäh, Tompa, kõige eest. Nende naljade, sõpruse, panuse ja kõigi nende Alpide eest, mida koos ületasime. Jääd alatiseks meie mälestustesse. Minu kaastunne lähedastele."

Toimetaja: Siim Boikov

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